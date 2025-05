La Lega appoggia il Remigration Summit | Vietarlo è da stalinisti

La Lega si dichiara fermamente a favore del Remigration Summit, in programma il 17 maggio a Gallarate, dopo il rifiuto di un hotel nei pressi di Malpensa. I leader del partito affermano che vietare l'evento sarebbe un atto da "stalinisti", sottolineando l'importanza di garantire il diritto di espressione e dibattito sui temi della migrazione.

È sempre più netta la posizione della Lega a favore del Remigration Summit, che dovrebbe tenersi il 17 maggio in un teatro di Gallarate (Varese) dopo il rifiuto a ospitarlo da parte di un hotel in zona Malpensa. Sono sempre più numerosi i leghisti che difendono il convegno, a partire dal. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La Lega appoggia il Remigration Summit: "Vietarlo è da stalinisti"

Approfondimenti da altre fonti

Un teatro di Gallarate potrebbe ospitare il Remigration Summit, Salvini: “Non possiamo vietarlo, non siamo in Urss”

fanpage.it scrive: Spunta una nuova ipotesi tra le possibili location del Remigration Summit: il teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, in provincia di Varese ...

Remigration Summit verso Gallarate, Pd 'va vietato'

Come scrive ansa.it: Potrebbe svolgersi al teatro comunale Condominio di Gallarate (Varese) il convegno dell'ultradestra 'Remigration Summit'.

Remigration Summit verso Gallarate, Cassani: “Non sappiano ancora dove sarà”. Il Pd insiste: “Va vietato”

Secondo laprovinciadivarese.it: La sede dell'incontro organizzato da gruppi anti immigrazione sarà comunicato domani mattina di concerto con Prefetto e Questore". I timori di disordini provocati dagli antagonisti e l'insistenza dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War | Stagione 1: Firebase Z, Express e le partite di Lega

Oltre ai nuovi bundle su Warzone e Black Ops Cold War, la nuovissima Stagione 1 aggiunge una Mappa multigiocatore classica e il prossimo cruciale capitolo Zombi della saga dell'Etere Oscuro La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l'inizio dell'anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia.