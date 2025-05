La guerra del Golfo tra il Messico e Google

La guerra del Golfo tra Messico e Google si intensifica: la presidente Claudia Sheinbaum annuncia un'azione legale contro il colosso tecnologico. La controversia nasce dalla decisione di Google di attenersi alle politiche di Donald Trump, modificando il nome del Golfo del Messico, suscitando forti reazioni e preoccupazioni nel governo messicano.

Il Governo messicano ha fatto causa a Google: lo ha annunciato la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. L’azione legale è una risposta alla nuova policy aziendale del colosso dell’informatica, che ha deciso di uniformarsi ai dettami di Donald Trump e di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America. Da questa settimana tutti gli utenti statunitensi potranno vedere su Google Maps – l’app di mappatura piĂą usata dell’emisfero occidentale – la dicitura Golfo d’America, mentre i cittadini messicani continueranno a vedere il nome Golfo del Messico e tutti gli altri utenti nel resto del mondo vedranno affiancate entrambe le diciture. Il compromesso proposto da Google non ha incontrato il favore di Claudia Sheinbaum e dell’esecutivo messicano, che hanno deciso di fare causa all’azienda: «Non possiamo dire nulla sul cambiamento del nome di uno Stato, di una montagna o di un lago» se avviene nel territorio di un altro Paese, ha affermato la presidente, sottolineando che il potere decisionale del Governo statunitense è limitato al territorio effettivamente controllato dagli USA. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La “guerra del Golfo” tra il Messico e Google

