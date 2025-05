La gaffe di Gauff | batte ma Zheng non c’è Imbarazzo e risate agli Internazionali

Gli Internazionali d'Italia 2025 hanno regalato momenti indimenticabili, tra cui una divertente gaffe di Coco Gauff durante la semifinale contro Zheng Qinwen. Nonostante l’assenza della cinese, l’incidente ha scatenato risate e imbarazzo, rendendo l’incontro ancora più memorabile per il pubblico presente. Ecco cosa è successo in quel frangente bizzarro.

Tra gli episodi più singolari visti agli Internazionali d’Italia 2025 figura senza dubbio quello avvenuto durante la semifinale femminile tra Coco Gauff e Zheng Qinwen. In un frangente alquanto bizzarro, la tennista statunitense si è resa protagonista di una curiosa gaffe che ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la giudice di sedia che ha faticato a trattenere le risate. All’inizio del terzo set, dopo che Zheng era riuscita a pareggiare i conti vincendo il secondo parziale, la cinese si è diretta verso la propria panchina per cambiare racchetta, come consentito dal regolamento anche durante un game. Al momento del suo rientro in campo, però, ha notato con stupore che Coco Gauff aveva già effettuato il servizio, ignara della temporanea assenza dell’avversaria dall’altra parte della rete. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La gaffe di Gauff: batte, ma Zheng non c’è. Imbarazzo e risate agli Internazionali

Coco Gauff batte ma Zheng non c'è, la giudice di sedia scoppia a ridere: scene surreali a Roma

Zheng Qinwen ha poi ripreso il suo posto in campo, capendo che Coco Gauff si era resa protagonista di una gaffe. Non ha fatto una piega la cinese, che poco dopo ha solo abbozzato un sorriso cercando ...

Confusione all'Atp di Roma, Gauff serve, ma Zheng non è in campo. VIDEO

Internazionali d'Italia, semifinale Gauff-Zheng: l'americana serve mentre la rivale è in panchina, la giudice scoppia a ridere e il pubblico applaude ...

Gauff serve, ma Zheng non è in campo: il momento di confusione in semifinale all'Atp di Roma

Coco Gauff serve, ma dall'altra parte del campo a sua avversaria, Qinwen Zheng, non c'è. Momento di trance agonistica per la tennista americana che si è subito accorta dello sbaglio, si è portata la m ...

