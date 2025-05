Parigi contro Teheran sugli “ostaggi di Stato”. Stamattina il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato che la Francia sporge denuncia oggi contro l’Iran presso la Corte internazionale di giustizia (CIJ) per “violazione del diritto alla protezione consolare”. Due francesi, Cécile Kohler e Jacques Paris, sono detenuti da tre anni nella sezione 209 del carcere ad altissima sicurezza di Evin, presso Teheran, riservata ai prigionieri politici (la stessa dove è stata detenuta per venti giorni anche la giornalista italiana Cecilia Sala tra il dicembre 2024 e il gennaio 2025). Sono “ostaggi di Stato”, ha detto Barrot stamattina, intervenendo in tv. Cécile Kohler e Jacques Paris “vengono privati delle visite consolari dei membri della nostra ambasciata, ecco perché sporgo denuncia presso la CIJ”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Francia accusa l’Iran e la sua “diplomazia degli ostaggi” denunciando il regime alla Corte internazionale di giustizia