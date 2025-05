La foto con il numero 8647 dell' ex direttore Fbi è un caso | Minaccia per Trump

La foto numero 8647, pubblicata e poi rimossa dall'ex direttore dell'FBI James Comey, ha suscitato polemiche e preoccupazioni. Immortalando un messaggio ambiguo di quattro numeri formati con conchiglie sulla spiaggia, è stata interpretata da alcuni come una minaccia all'ex presidente Donald Trump, sollevando interrogativi sul significato e le intenzioni dietro tale gesto.

La foto con il numero "8647", postata e poi rimossa dall'ex direttore dell'Fbi James Comey, è un caso. Il motivo? Lo scatto, che immortala una sequenza di quattro numeri realizzati con le conchiglie sulla spiaggia, è stato interpretato come un'esortazione alla violenza contro Donald Trump. A decifrare il significato dei numeri scelti è l'Associated Press, che riporta la definizione che il dizionario Merriam-Webster attribuisce al numero 86. L'agenzia giornalistica spiega che le prime due cifre corrispondono a un termine gergale che significa ”sbarazzarsi di” e che “tra i significati più recenti adottati c'è un'estensione logica dei precedenti con il significato di ‘uccidere'”. Meno difficile da capire è ciò che potrebbe celarsi dietro al numero 47, che sembra fare riferimento al 47esimo e attuale presidente degli Stati Uniti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La foto con il numero "8647" dell'ex direttore Fbi è un caso: "Minaccia per Trump"

Altre fonti ne stanno dando notizia

James Comey, la foto con il numero "8647" è un caso: "Minaccia per Trump"

Da iltempo.it: La foto con il numero "8647", postata e poi rimossa dall'ex direttore dell'Fbi James Comey, è un caso. Il motivo? Lo scatto, ...

La foto e il numero "8647", bufera sull'ex direttore Fbi. "Segnale segreto per uccidere Trump"

Da msn.com: Un'immagine pubblicata su Instagram dall'ex capo del Bureau, James Comey, riaccende i riflettori su un vecchio nemico di Donald Trump ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sandra Milo : Su Instagram gli uomini mi mandano foto porno. Roba da matti

«Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie ».