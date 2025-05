“ Accade così per caso. Ma poi avevi paura che accadesse. Sì. E così accadde”. È uno dei passaggi dello scambio di battute tra l’Uno e l’Altro. Due ragazzi protagonisti della piéce “Io sono il vento”, testo teatrale di Jon Fosse, premio Nobel per la letteratura 2023, in scena per la prima volta al Teatro dell’Elfo di Milano fino al 30 maggio. Protagonisti sono gli attori Angelo Di Genio e Marco Bonadei, quest’ultimo cura anche la regia dello spettacolo. Due attori magnetici, fisicamente perfetti a interpretare due ruoli così intensi, difficili, a tratti misteriosi a riprodurre la Vita e la Morte. La luce e il buio. Due aspetti della stessa medaglia. Così i due naviganti immersi in una vasca d’acqua bianchissima, quasi a riprodurre lo specchio dell’anima, si interrogano su se stessi, sulla vita e su ciò che è l’ignoto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La forza della parola per riflettere sulla vita, la morte il sentimento: "Io sono il vento" accende un faro sullo spettatore immerso nel vortice cittadino e digitale