Patuelli Istanbul, almeno per un giorno, è tornata capitale del mondo, comunque alla ricerca delle difficili vie per costruire una vera e stabile pace dopo oltre tre anni di più che mai cruenta guerra russo-ucraina. Non si debbono sottovalutare, ma nemmeno sopravvalutare, le assenze di Capi di Stato e di Governo dal vertice di Istanbul: è più utile ricercare gli elementi di dialogo che potranno essere poi sviluppati. Già la scelta di Istanbul come possibile sede di negoziati di pace è piena di significati: il “padrone” dei sempre decisivi stretti del Bosforo e dei Dardanelli, Erdogan, è personaggio decisivo nella Nato, nei rapporti Est - Ovest e in quelli mediorientali e può, se lo decide, davvero essere utile per la costruzione di un percorso prima di sospensione del conflitto e poi di vera pace. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La forza dei simboli. Istanbul torna capitale. Crocevia per la pace