La fille du régiment di Donizetti al Teatro di San Carlo

"La fille du régiment" di Gaetano Donizetti torna al Teatro di San Carlo dopo sessant'anni, debutando domenica 18 maggio alle 17:00 e restando in scena fino martedì 27 maggio. L'opera, attesa con grande entusiasmo, può contare su un cast di eccezione, promettendo un'esperienza indimenticabile per il pubblico di Napoli.

La fille du régiment ritorna al Teatro di San Carlo dopo ben sessant’anni, il debutto domenica 18 maggio, ore 17:00, fino a martedì 27 maggio, con un cast di tutto rispetto. Presentata oggi alla stampa la prossima opera in cartellone del teatro San Carlo “La fille du régiment” di Gaetano Donizetti della Stagione d’Opera 2024-25 . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La fille du régiment di Donizetti al Teatro di San Carlo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cartellone del Teatro Bracco all’insegna del ridere insieme

Caterina De Santis: "da ottobre torniamo a ridere insieme!"con Sandra Milo, Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e tanti altri "Bentornati al Teatro", una delle rappresentazioni inedite in programma, in scena il 13 ottobre per celebrare il "ritorno alla normalità".