La fidanzata di Musetti rivelazioni inaspettate | La gravidanza un colpo e non tutti sono Sinner

L’ultimo anno, per Lorenzo Musetti, è stato un sogno. Il 15 marzo 2024 è nato Ludovico, il bimbo che lo ha reso papà per la prima volta. Poi, da Montecarlo a Roma fino a Madrid, la qualificazione nella stessa stagione alle semifinali di tutti i tornei Master 1000. Agguerrito come Jannik Sinner, ma con una vita privata molto diversa da quella del campione altoatesino, così come raccontato dalla compagna Veronica Confalonieri. Le confessioni della fidanzata di Musetti. Lorenzo Musetti è noto per essere un talento incontenibile, famoso per l’incapacità di trattenere le emozioni sul campo. Sembra spesso arrabbiato, fumantino ed elettrico, ma in realtà, il campione ha raggiunto un momento di invidiabile serenità. A confermarlo è una fonte a dir poco ufficiale, la fidanzata Veronica Confalonieri. 🔗Leggi su Dilei.it

