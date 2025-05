La festa a sorpresa per gli 80 anni di Massimo Moratti | raduna più di 100 ex giocatori dell’Inter

In un emozionante tributo ai suoi 80 anni, Massimo Moratti ha festeggiato con un'impeccabile festa a sorpresa che ha radunato oltre 100 ex giocatori dell'Inter. I suoi figli, instancabili organizzatori, hanno reso omaggio a una carriera illuminata, con la presenza di leggende nerazzurre. Solo due invitati hanno declinato l'offerta. Continua a leggere...

I figli di Moratti gli hanno organizzato una festa a sorpresa con tanti giocatori che hanno segnato la storia della sua Inter: soltanto due hanno declinato l'invito. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La festa a sorpresa per gli 80 anni di Massimo Moratti: raduna più di 100 ex giocatori dell’Inter

Su questo argomento da altre fonti

La festa a sorpresa per gli 80 anni di Massimo Moratti: raduna più di 100 ex giocatori dell’Inter

Segnala fanpage.it: I figli di Moratti gli hanno organizzato una festa a sorpresa con tanti giocatori che hanno segnato la storia della sua Inter: soltanto due hanno declinato ...

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Si legge su msn.com: Festa di compleanno nerazzurra per Massimo Moratti. I suoi figli Carlotta e Mao hanno organizzato una bella sorpresa per gli 80 anni ...

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni: Ibra e Conceiçao hanno declinato l'invito

Riporta informazione.it: Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha compiuto 80 anni e il club nerazzurro ha deciso di omaggiarlo attraverso i suoi canali ufficiali. Moratti è stato una figura centrale… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grande Ippocrate di nato il460 a.