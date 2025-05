la famiglia è composta da uomo e donna papa leone xiv è subito polemica

CITTÀ DEL VATICANO – Si fa già sentire, e con toni decisi, il pontificato di Papa Leone XIV. Ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il nuovo Pontefice ha lanciato un messaggio chiaro e diretto: “È compito di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate. Ciò può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società”. Un’esortazione che segna, già nei primi giorni del pontificato, la volontà di riportare la Chiesa su posizioni più tradizionaliste. Il passaggio chiave non è solo nella centralità attribuita alla famiglia, ma nella sua definizione restrittiva, esplicitamente legata alla differenza sessuale. Una linea che si discosta in modo evidente da quella del predecessore, Papa Francesco, il quale aveva adottato toni più inclusivi verso le persone LGBTQ+, suscitando ampi consensi e, al contempo, resistenze interne. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

Papa Leone XIV, è subito polemica