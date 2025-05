La fame nel mondo cresce per il sesto anno consecutivo Guterres Onu | Fallimento dell’umanità

La fame nel mondo continua a crescere, segnando un triste record per il sesto anno consecutivo. Oltre 295 milioni di persone in 53 paesi soffrono di livelli acuti di fame, con un aumento preoccupante previsto nel 2024. La situazione è particolarmente grave per i bambini sotto i 5 anni, con 38 milioni gravemente malnutriti, evidenziando un fallimento collettivo dell'umanità.

Oltre 295 milioni di persone in 53 paesi e territori, soffrono livelli acuti di fame, con un aumento, nel 2024, di quasi 14 milioni sul 2023. Si tratta del sesto anno consecutivo di aumento. Ed è particolarmente allarmante il dato sui bimbi con meno di 5 anni: 38 milioni sono gravemente malnutriti. I dati emergono dal Rapporto sulle Crisi Alimentari (Grfc) 2025 del Food Security Information Network (Fsin) e lanciato dalla Rete Globale contro le Crisi Alimentari di Onu, Ue, Usa e agenzie non governative. L’emergenza fame nel mondo “è più di un fallimento dei sistemi, è un fallimento dell’umanità”, osserva il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Questo Rapporto, afferma, è un altro atto d’accusa risoluto contro un mondo pericolosamente fuori rotta”. E denuncia: “A crisi di lunga data se ne aggiunge un’altra, più recente: la drastica riduzione dei finanziamenti umanitari salvavita per rispondere a questi bisogni. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La fame nel mondo cresce per il sesto anno consecutivo. Guterres (Onu): “Fallimento dell’umanità”

