L’ANALISI DELLA TAPPA DI OGGI. Abbiamo visto una corsa vera. Ayuso ha vinto con UN colpo secco, abbiamo visto la rinascita di bernal coadiuvato dalla squadra, abbiamo visto Tiberi che non ha fatto nulla di particolare per la tappa ma ha fatto vedere che c’è. Roglic ha ripreso la maglia neanche volutamente, se l’è ritrovata indosso e dobbiamo vedere cosa farà adesso. La tappa è stata bella, secondo me Ciccone ha bruciato un po’ le tappe, ha voluto fare uno scatto troppo presto, ha fatto un bel piazzamento ma aveva la possibilità di fare meglio, non dico di vincere perché Ayuso ha fatto tutto perfettamente. Non è arrivata la fuga come molti pensavano, Red Bull ha lavorato alla grande per tenere la corsa e pensavo che Roglic potesse puntare alla tappa. Non mi sembra che la Visma possa dare problemi, Simon Yates non è stato all’altezza, anche Pidcock da classifica non lo vedo, bene Carapaz che si è difeso nonostante la caduta di ieri. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Ciccone ha sbagliato, Tiberi da podio. Ayuso bello, ma Roglic…”