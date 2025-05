La disfida del cane Lupo tra Francesca Pascale e Paola Turci

Nell'arena mediatica della celebrità, la disfida del cane lupo tra Francesca Pascale e Paola Turci si trasforma in un episodio emblematico. Dopo un matrimonio celebrato nel 2022 e un divorzio avvenuto nel 2024, le due ex mogli sono ora protagoniste di una contesa che appassiona e divide. Selvaggia Lucarelli svela tutti i dettagli su questa rissa tra vip in un articolo pungente sul Fatto Quotidiano.

Cani e padroni di cani, cantavano Elio e Le Storie Tese. E quando sono due vip la discordia è assicurata. Selvaggia Lucarelli racconta oggi sul Fatto Quotidiano la disfida di Lupo tra Paola Turci e Francesca Pascale. Le due si sono sposate nel 2022 e hanno divorziato due anni dopo. Firmando un patto di riservatezza che aveva ridotto all’osso il gossip sui motivi dell’addio. Anche se si parlava dell’affezione di Pascale per “il pres” (cioè Silvio Berlusconi ). E del problema che questo rappresentava per la cantante. Anche la partecipazione di Francesca a Belve aveva creato qualche problema. Da lì l’addio. E qualche discussione. Il cane Lupo di Paola Turci. Come quella su una casa a Fiesole che alla fine è rimasta a Pascale e del valore di 800 mila euro. Ma c’è un problema sul quale le due non riescono a mettersi d’accordo. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - La disfida del cane Lupo tra Francesca Pascale e Paola Turci

