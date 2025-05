la disabilità al centro di molti progetti

La Onlus Gulliver, presieduta da Andrea Boccanera, è un’organizzazione di volontariato (riconosciuta come ente del terzo settore) impegnata nella realizzazione e gestione di numerosi progetti. Oltre all’ormai storica bottega del riuso, tra gli ultimi progetti dell’universo Gulliver c’è il bar e trattoria sociale "Utopia", al Parco Miralfiore. Un’impresa sociale che dà occupazione a circa una quarantina di ragazzi con disabilità, che gestiscono il locale affiancati da tutor e tanti volontari. Una storia di successo che ha portato la Gulliver ad impegnarsi anche in un altro progetto sociale, questa volta al vivaio Pantanelli, dove da ha preso vita "Panta-rei", che vede impiegati in attività florovivaistiche circa una decina di ragazzi con varie disabilità, affiancati anche dagli studenti dell’Istituto Agrario Cecchi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

