La denuncia di Sinistra Progetto Comune | Numerosi alberi abbattuti senza informare il Quartiere FOTO

La denuncia di Sinistra Progetto Comune solleva preoccupazioni in merito all'abbattimento di 17 alberi tra Lungarno Colombo e Lungarno del Tempio, avvenuto senza informare il Quartiere 2. Dmitrij Palagi mette in evidenza le segnalazioni ricevute e chiede chiarezza sul coinvolgimento del Comune in questa decisione controversa. Le foto documentano la situazione.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per la scelta di abbattere una serie di alberi, pare 17, che non sarebbero stati stabili. È avvenuto tra Lungarno Colombo e Lungarno del Tempio, ma il Quartiere 2 non risulta aver ricevuto informazioni. E il Comune?". La denuncia arriva da Dmitrij Palagi . 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La denuncia di Sinistra Progetto Comune: "Numerosi alberi abbattuti senza informare il Quartiere" / FOTO

Se ne parla anche su altri siti

La denuncia di Sinistra Progetto Comune: "Numerosi alberi abbattuti senza informare il Quartiere" / FOTO

Segnala firenzetoday.it: La denuncia arriva da Dmitrij Palagi Lorenzo Palandri, rispettivamente consigliere comunale e del Quartiere 2 per Sinistra progetto comune.

Scritte per il 25 aprile. Il Comune denuncia: "Prima una mappatura. Poi ripuliremo i muri"

Come scrive msn.com: Atti vandalici per cui il Comune sporgerà denuncia, chiedendo anche i danni ... diventa una scusa per i soliti noti estremisti di sinistra per imbrattare e devastare la città – puntualizza ...

Bagni pubblici a Firenze: per Sinistra Progetto Comune "una situazione davvero critica"

Secondo gonews.it: Il Consigliere comunale di Firenze, Dmitrij Palagi, del gruppo Sinistra Progetto Comune, interviene sulla situazione dei bagni pubblici a Firenze. Ieri il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata della Terra: Cellularline festeggia 1.000 alberi su Treedom e annuncia nuovi accessori eco-friendly

Nuovi caricatori e cavi ecosostenibili entreranno a far parte di BECOME, la linea di accessori prodotti con materiali biodegradabili e compostabili Oltre 190 paesi dell’ONU celebreranno quest’anno la Giornata della Terra, con circa un miliardo di persone mobilitate per la salvaguardia del pianeta.