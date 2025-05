La decima edizione di Libri in corte

Torna la decima edizione di Libri in corte, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Garbagnate Milanese. Dal 20 al 25 maggio, la biblioteca Corte Valenti ospiterà eventi imperdibili per gli amanti dei libri. L'anteprima, in programma martedì 20 maggio, aprirà le porte a una settimana ricca di incontri e approfondimenti culturali.

Decima edizione per Libri in corte, la rassegna organizzata dal Comune di Garbagnate Milanese dedicata alla letteratura. La manifestazione si svolgerĂ dal 20 al 25 maggio negli spazi della biblioteca Corte Valenti (via Monza 12). Il primo appuntamento sarĂ un'anteprima in trasferta: martedì 20 maggio alle 15 si terrĂ una visita guidata con letture al Cimitero Monumentale di Milano. Un percorso tra storia e arte a cura dei volontari del Servizio Civile del Monumentale e del Patto di Milano per la lettura. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti (iscrizioni ai numeri 02-78618711 e 349-5688064 o via email all'indirizzo [email protected]). Giovedì 22 maggio alle 20.30 al cinema Teatro Italia (via Varese 29), verrĂ proiettato il film "Le assaggiatrici" alla presenza del regista Silvio Soldini e dello sceneggiatore Lucio Ricca.

