La danza che muove torna ad Arezzo | il 18 maggio al Parco del Pionta la performance POP per bambini e famiglie

Torna a colorare i quartieri di Arezzo “La danza che muove è primavera”, la rassegna ideata da Sosta Palmizi che per il secondo anno consecutivo porta la danza contemporanea e il circo tra le persone, nei parchi e nelle piazze della città. Un ciclo di performance site-specific pensate per avvicinare il pubblico, anche il più giovane, al linguaggio del corpo e al potere espressivo del movimento. Il primo appuntamento è in programma domenica 18 maggio al Parco del Pionta (ingresso da via Rismondo), nell’ambito di Saione Mob. In scena POP, performance interattiva firmata da Nicola Galli, uno dei coreografi emergenti più interessanti del panorama nazionale (Premio Danza&Danza). Lo spettacolo – pensato per bambini dai 5 ai 10 anni e per le famiglie – sarà replicato alle ore 11:00, 15:00 e 17:00 (durata 30 minuti). 🔗Leggi su Lortica.it

