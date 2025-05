La Corte Suprema contro la Casa Bianca | stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798

La Corte Suprema ha bloccato un'iniziativa della Casa Bianca che mirava a deportare migranti in base a una legge del 1798. Utilizzando una norma storica applicabile esclusivamente in tempo di guerra, il governo statunitense tentava di espellere decine di stranieri senza permettere loro di appellarsi ai giudici, suscitando preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani.

facendo ricorso a una norma applicata solo in tempo di guerra il governo Usa intendeva espellere decine di stranieri senza che questi potessero fare ricorso ai giudici 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798

Come scrive msn.com: facendo ricorso a una norma applicata solo in tempo di guerra il governo Usa intendeva espellere decine di stranieri senza che questi potessero fare ricorso ai giudici ...

Gli eredi di Lucio Battisti vincono anche in Cassazione contro la casa discografica Sony Music

Riporta ilfattoquotidiano.it: La vicenda legale tra Sony Music e gli eredi di Lucio Battisti è giunta a conclusione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della casa discografica, condannandola a sostenere le spese process ...

Migranti, un giudice Usa contro la Casa Bianca: “Disobbedisce alla corte”

Segnala repubblica.it: La Casa Bianca ha risposto con un messaggio su ... per gli americani e le loro comunità in tutto il Paese». La Corte Suprema aveva stabilito che Boasberg non aveva competenza sul caso, ma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Yara Gambirasio : accolto ricorso Bossetti sul Dna

La Cassazione ha deciso la sospensione dell'annullamento delle ordinanze della Corte d'Assise di Bergamo, che aveva respinto le istanze difensive di Bossetti relative all'esame dei rilievi, in particolare su campioni di DNA.