Nel corso del suo viaggio in Cina, e più precisamente mentre era in visita alla Muraglia cinese, il presidente Gustavo Petro ha annunciato che la Colombia entrerà a far parte della “nuova Via della Seta”, il grande progetto infrastrutturale che prende il nome di Belt and Road Initiative (BRI). Si tratta di un grande cambiamento per quanto riguarda la politica estera del Paese. Da decenni, infatti, è uno dei maggiori alleati degli Stati Uniti nell’America Latina, nonché il più costante. L’amministrazione di Petro, il primo presidente di sinistra della storia colombiana, ha portato però a un progressivo allontanamento dalla controparte americana. Anche i duri scontri con Donald Trump hanno contribuito all’incrinarsi del rapporto. I rapporti tesi tra Colombia e Stati Uniti. Belt and Road Initiative è una colossale iniziativa che il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato nel 2013. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Colombia entrerà a far parte della "nuova Via della Seta" cinese