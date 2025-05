La classifica delle province italiane dove si lavora meno | due pugliesi tra le prime 11

Secondo l'ufficio studi CGIA, la recente classifica delle province italiane evidenzia un fenomeno interessante: due province pugliesi figurano tra le prime 11 per ore lavorative ridotte. Questo ripropone lo stereotipo che divide l'Italia in un Nord laborioso e un Sud considerato poco incline al lavoro, alimentando un dibattito su lavoro e cultura imprenditoriale nel nostro Paese.

Lo stereotipo più comune in Italia divide il nostro Paese in due: il Nord laborioso e il Sud scansafatiche. In effetti, secondo le ultime stime dell'ufficio studi CGIA, pubblicate il 10. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La classifica delle province italiane dove si lavora meno: due pugliesi tra le prime 11

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La classifica delle province italiane dove si lavora meno (e quanto si guadagna). Nelle Marche maglia nera per Fermo

Si legge su msn.com: Il lavoro nobilità l'uomo. In Italia, invece, spacca ancora di più nord e sud. E le Marche? Mutuando un terminologia calcistica ...

La classifica delle province italiane dove si lavora meno: due pugliesi tra le prime 11

Secondo msn.com: Lo steriotipo più comune in Italia divide il nostro Paese in due: il Nord industrioso e il Sud scansafatiche. In effetti, secondo le ultime stime dell'ufficio studi CGIA, pubblicate il ...

La classifica delle province italiane per stipendi: tra le 10 peggiori due pugliesi. Dove si guadagna di più?

Lo riporta informazione.it: Un lavoratore a Milano e provincia in media guadagna 34mila euro lordi all'anno. A Lecce, invece, lo stipendio medio è di appena 15mila euro all'anno. E' il divario tra Nord e Sud tra le retribuzioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mafia nigeriana in Abruzzo : Arresti in 14 province

Decine gli Arresti della Polizia dell'Aquila coordinata dal Servizio Operativo Centrale (SCO) in 14 province, nel mirino esponenti di nazionalità straniera ritenuti appartenenti all'organizzazione mafiosa nigeriana Black Axe e accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso.