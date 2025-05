La Casa del Futuro a Verona un tour virtuale alla scoperta dell' energia da fonte rinnovabile

La casa del futuro a Verona: un emozionante tour virtuale dedicato all'energia rinnovabile. Plenitude porta in città un roadshow interattivo, permettendo al pubblico di esplorare in modo immersive i vantaggi degli impianti fotovoltaici domestici. Scopri come trasformare la tua casa in un esempio di sostenibilità e innovazione energetica. Un viaggio che illumina il futuro!

Arriva in città il roadshow di eventi ideato e organizzato da Plenitude che offrirà al pubblico la possibilità di immergersi in un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, con l'obiettivo di far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici domestici. Il tour. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - “La Casa del Futuro”, a Verona un tour virtuale alla scoperta dell'energia da fonte rinnovabile

