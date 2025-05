La cantautrice Sue presenta il nuovo album a Genova

La cantautrice SUE si prepara a incantare Genova con il suo nuovo album "Come luce", in uscita il 16 maggio. Il 17 maggio, avrà luogo un attesissimo concerto live, dove SUE, insieme alla talentuosa musicista Sara Velardo, porterà sul palco le sue melodie emozionanti. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza musicale straordinaria!

Il 17 maggio data live per suonare "Come luce" È iniziato il tour live di SUE per la presentazione del nuovo album "Come luce" in uscita il 16 maggio. Lo stesso giorno la cantautrice rhodense, accompagnata dalla collega musicista Sara Velardo, suonerà al "Su La testa" di Albenga (SV).

