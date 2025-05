La camminata dell' elefante con 53 aerei da guerra | il messaggio militare Usa alla Cina

Gli Stati Uniti hanno messo in scena una spettacolare "passeggiata dell'elefante" con 53 aerei da guerra nella base di Kadena, in Giappone. Questa impressionante dimostrazione di forza rappresenta un chiaro messaggio militare alla Cina, evidenziando l'impegno americano nella regione e la determinazione a mantenere l'equilibrio di potere nel Pacifico.

