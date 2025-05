La BC Servizi Arezzo saluta una stagione brillante | San Miniato vince anche Gara 2 e vola in semifinale

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – La Patrie Etrusca San Miniato 74-82 Parziali: 24-23, 39-36, 58-59 Non riesce alla BC Servizi Scuola Basket Arezzo l’impresa di portare la serie a Gara 3: San Miniato espugna anche il Palasport Estra e chiude la serie 2-0, staccando il pass per la semifinale. Resta comunque l’orgoglio per una stagione entusiasmante che ha visto la squadra aretina crescere e togliersi molte soddisfazioni. La sfida si è giocata su ritmi intensi e grande equilibrio. Parte meglio Arezzo, con un ispirato Toia (25 punti) che guida l’attacco chiudendo il primo quarto avanti 24-23. Nel secondo parziale le percentuali calano, ma la SBA mantiene un piccolo vantaggio andando all’intervallo lungo sul 39-36. Alla ripresa, i ragazzi di coach Fioravanti piazzano un break di 10-0 che li porta sul 49-39, ma San Miniato risponde con freddezza: le triple di Caglio (22 punti) e Menconi (15) ricuciono lo strappo e ribaltano l’inerzia, chiudendo il terzo periodo avanti 59-58. 🔗Leggi su Lortica.it

