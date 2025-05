La bambina scomparsa da un anno è stata ritrovata | è positiva alla cocaina

Dopo oltre un anno di ricerche, una bambina di 14 mesi scomparsa è stata finalmente ritrovata dalla polizia di Stato di Novara. Tuttavia, le condizioni in cui è stata trovata sono allarmanti: positiva alla cocaina e in grave stato igienico. Tre persone sono ora indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni.

L'incubo è finito. La polizia di Stato di Novara ha rintracciato una bambina di 14 mesi, scomparsa da oltre un anno: la piccola è stata trovata in pessime condizioni igienico-sanitarie e positiva alla cocaina. Tre persone sono indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni.

