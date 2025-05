Tempo di lettura: 3 minuti Eurodeputata, giornalista, Lucia Annunziata arriva ad Avellino per presenziare al confronto “Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonista per la Campania”, nell’ambito del Cantiere democratico avviato dal Partito Democratico di Avellino, circolo Aldo Moro e gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti democratici al parlamento europeo. La Annunziata, però, si tiene fuori dai dibattiti che riguardano il centrosinistra anche in una Regione come la Campania che si appresta ad andare al voto: “L a mia linea politica è quella di non ingerire nella politica locale. Sono stata eletta eurodeputata, peraltro in forma indipendente — cioè, lo sono ancora, non sono iscritta a nessun partito. Quindi, secondo me, la dimensione locale va affrontata con tutti: quando vengo, parlo con tutti. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Annunziata snobba Pd e Rai. E sui Papa: “Dovrebbero agire di più”