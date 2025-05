Kristen Stewart sul suo esordio alla regia The Chronology of Water | È come vedere un figlio all' asilo

Kristen Stewart ha fatto il suo debutto alla regia con "The Chronology of Water", un'opera personale e intensa. Presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes, l'attrice ha condiviso le sfide vissute durante la realizzazione del film, paragonando l'esperienza alla gioia e alle difficoltà di vedere un figlio all'asilo.

Kristen Stewart è arrivata al Festival di Cannes per presentare, nella sezione Un Certain Regard, il film The Chronology of Water, il suo esordio alla regia di un lungometraggio. Il progetto è tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch e ha come protagonista Imogen Poots nel ruolo di una donna che affronta abusi e un inferno personale, imparando come usare l'arte per affrontare i traumi e superarli. L'errore compiuto dalla star Durante l'evento Breaking Through the Lens, Kristen Stewart ha ammesso che forse ha sbagliato nell'annunciare la sua intenzione di dirigere il film nel 2018, considerando che i progetti possono richiedere anche .

