Kolo Muani Vlahovic i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi | Hanno delle caratteristiche diverse ma potrebbero combaciare A me rimane quel desiderio… – VIDEO

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO. Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi si sono confrontati così sulla compatibilità di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Ecco cos’ha detto sui due centravanti bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Difficile parlare dell’intesa tra Vlahovic e Kolo Muani visto che praticamente non hanno mai giocato insieme. L’unica partita in cui hanno avuto un minutaggio significativo è la trasferta di Parma e l’intesa non si è vista molto: non si sono mai passati la palla. In generale, sono due giocatori che potenzialmente potrebbero essere complementari, perché Vlahovic ama iniziare e finalizzare l’azione: ama iniziare l’azione spalle alla porta, ama il duello con l’avversario nelle protezione palla e poi scaricare e andare a finalizzare in area di rigore. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

