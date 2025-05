Kolo Muani Vlahovic chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione

Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor. A due giorni da Juve Udinese emerge un’indiscrezione che dovrebbe sciogliere un ballottaggio in attacco. Igor Tudor sceglierà Randal Kolo Muani o Dusan Vlahovic come riferimento avanzato? La risposta è arrivata dalla redazione di Sky Sport, che ha fatto luce sull’orientamento dell’allenatore croato. L’indiscrezione vede favorito l’attaccante francese, il quale si è rilanciato agli occhi di Tudor dopo la rete messa a segno contro la Lazio. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

