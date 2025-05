Kolo Muani è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sull’attaccante bianconero e sulla stagione – VIDEO. Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi si sono confrontati così sulla stagione di Randal Kolo Muani. Ecco i dati che emergono sul centravanti bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «È un giocatore molto dinamico, ama condurre la palla, si muove molto da destra a sinistra ma anche in verticale. Con questo suo dinamismo si crea gli spazi per entrare in area di rigore. Rispetto alla media degli attaccanti della Serie A tocca molti palloni negli ultimi 16 metri. Non ha però una grande precisione una volta che arriva al tiro ed entra in area di rigore spesso in conduzione e questo implica rallentare il gioco della squadra e abbassare ritmo e pericolosità» TRIBUNA JUVE: ANALISI TATTICA SU KOLO MUANI DI PAOLO ROSSI E ADRIANO BACCONI VERSO JUVE UDINESE . 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani raccontato da Adriano Bacconi: «Giocatore molto dinamico e che tocca molti palloni. Ma ecco qual è il suo grande problema» – VIDEO