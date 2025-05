Kolo Muani Juve cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? Si vede una differenza importante col nuovo allenatore ecco perché – VIDEO

Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta. Scopriamo insieme come il nuovo allenatore ha trasformato le dinamiche in campo e quali benefici ha apportato alla squadra. Guarda il video per l'analisi completa!

Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO. Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi hanno parlato di Randal Kolo Muani e della differenza di rendimento in bianconero sotto la gestione Thiago Motta-Tudor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Con Thiago Motta ha un po’ illuso con i 5 gol fatti nelle prime 3 partite per poi ridimensionarsi significativamente. È stato utilizzato in un tipo di gioco che non lo ha aiutato, orizzontale, che penalizza un giocatore veloce a cui piace puntare la porta. Nel periodo con Motta è stato imbrigliato in una zona centrale di campo mentre a lui piace svariare, e Tudor gli ha ridato questa libertà. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO

