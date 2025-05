Kojima Productions annuncia il tour mondiale di Death Stranding 2

Kojima Productions ha svelato un entusiasmante tour mondiale per il lancio di "Death Stranding 2: On the Beach", in esclusiva per PlayStation 5 il 26 giugno 2025. L’evento toccherà dodici città globali, permettendo ai fan di festeggiare l’atteso arrivo del videogioco con eventi speciali e attività interattive. Non perdere questa imperdibile opportunità !

(Adnkronos) – Kojima Productions ha annunciato ufficialmente un tour mondiale in occasione del lancio di Death Stranding 2: On the Beach, previsto in esclusiva per PlayStation 5 il 26 giugno 2025. L'iniziativa toccherà dodici città in tutto il mondo, offrendo ai fan l'opportunità di celebrare l'arrivo del nuovo capitolo insieme al team di sviluppo e .

