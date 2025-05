KJ Muldoon | la storia del primo neonato curato con una terapia genica su misura per l’Iperammoniemia Neonatale

KJ Muldoon è diventato il primo neonato a ricevere una terapia genica su misura per affrontare l'iperammoniemia neonatale, una malattia metabolica grave e potenzialmente letale. Dopo nove mesi di ricovero ospedaliero, KJ può finalmente tornare a casa con la sua famiglia, segnando un importante traguardo nella cura delle malattie genetiche infantili.

KJ Muldoon può finalmente vivere a casa con i genitori e i fratellini, dopo aver trascorso i primi nove mesi di vita in ospedale, a dieta e sotto stretta osservazione, a causa di una grave malattia metabolica incurabile e potenzialmente letale. Tutto è cambiato quando è diventato il primo paziente al mondo a sperimentare una . 🔗Leggi su Aleph-tales.it © Aleph-tales.it - KJ Muldoon: la storia del primo neonato curato con una terapia genica su misura per l’Iperammoniemia Neonatale

