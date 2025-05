(Adnkronos) – A oltre due anni di distanza dall’annuncio ufficiale, Square Enix ha rilasciato due nuove immagini di Kingdom Hearts IV, offrendo un primo sguardo aggiornato sul titolo attualmente in sviluppo. I nuovi screenshot, pubblicati in occasione di una comunicazione rivolta ai fan, rappresentano il primo materiale inedito diffuso dal reveal iniziale avvenuto nell’aprile 2022. . L'articolo Kingdom Hearts IV, Square Enix pubblica nuove immagini proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Kingdom Hearts IV, Square Enix pubblica nuove immagini