Kimi Antonelli porta la sua classe al Gran Premio di Imola così il paddock Mercedes diventa aula speciale E lui dice | Ci tengo a prendere la maturità studio di sera

Kimi Antonelli, giovane talento dell'automobilismo, porta la sua classe al Gran Premio di Imola. Tra le curve del circuito, il pilota di 18 anni non dimentica gli studi e confessa: "Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera". Un connubio di passione e dedizione che rende questo evento ancora più speciale.

Il Gran Premio di Imola di Formula 1, in programma dal 16 al 18 maggio, rappresenta un appuntamento dal sapore particolare per Kimi Antonelli, 18 anni, considerato una delle promesse più brillanti dell’automobilismo. L'articolo Kimi Antonelli porta la sua classe al Gran Premio di Imola, così il paddock Mercedes diventa aula speciale. E lui dice: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Kimi Antonelli porta i compagni di classe in gita al GP Imola: “E io dormirò nella mia cameretta”

Riporta fanpage.it: Il Mondiale di F1 fa tappa a Imola, settimo Gran Premio della stagione. Per l’occasione il giovane pilota della Scuderia tedesca ha voluto con sé anche i compagni di classe dell’Istituto Tecnico ...

E Antonelli ha stregato Imola. È casa sua. "Spero che tifino più me della Ferrari..."

Secondo msn.com: Ascolta ora Non deve essere male avere un compagno di scuola come Kimi Antonelli. Ti invita al paddock di Imola, ti accompagna ai box spiegandoti qualche segreto della sua Mercedes, ti organizza un gi ...

Talento, Mercedes e aria di casa: perché Antonelli sul podio nella "sua" Imola non è fantascienza

gazzetta.it scrive: Il bolognese correrà a pochi km da casa: dopo la prima pole nella Sprint di Miami e nonostante la forza McLaren, ci sono tutti i fattori per rivedere un italiano su un podio di F1 16 anni dopo Trulli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kimi Antonelli in Formula 1 - baby pilota italiano con Mercedes nel 2025

E' venuto fuori dal programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto.