Kimi Antonelli | il video dei caroselli per il Bologna

Kimi Antonelli, il giovane talento della Formula 1, si è unito ai festeggiamenti per la storica vittoria del Bologna, partecipando ai caroselli in strada con i tifosi. Un momento di grande emozione condiviso su Instagram, dove il pilota ha celebrato la passione e l'energia della sua città. Scopri il video dei festeggiamenti!

Il giovane pilota di F1 ha partecipato ai caroselli per la storia vittoria vittoria del Bologna, riconosciuto da tanti tifosi in strada a festeggiare come lui. Video da Instagram 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli: il video dei caroselli per il Bologna

Kimi Antonelli: il video dei caroselli per il Bologna

Kimi Antonelli va a fare caroselli per il Bologna con la macchina da 200mila euro: tifosi increduli

Come scrive fanpage.it: Il giovane pilota della Mercedes non ha resistito e, dopo la conquista del trofeo, è sceso a festeggiare al volante del suo bolide extra-lusso: "Abbiamo ...

Kimi Antonelli in festa per la Coppa Italia al Bologna: caroselli e delirio sulla Mercedes di lusso

sport.virgilio.it scrive: Il Bologna vince la Coppa Italia e festeggiano anche i vip. Kimi Antonelli è sceso in piazza con la sua Mercedes da oltre 200mila euro, prima del GP di Imola.

