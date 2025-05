Kimi Antonelli entra in camera e trova un messaggio di Hamilton appeso al muro | “Ora mi commuovo”

Kimi Antonelli entra nel suo motorhome e scopre un messaggio emozionante di Lewis Hamilton, appeso al muro: "Ora mi commuovo". Il giovane pilota della Mercedes ha deciso di conservare la lettera come fonte di ispirazione e motivazione. Un gesto che testimonia il profondo legame tra le generazioni di piloti. Continua a leggere...

Il giovanissimo pilota della Mercedes ha rivelato di aver trovato nel suo motorhome Mercedes una lettera lasciatagli da Lewis Hamilton. Kimi Antonelli ha deciso di appenderla al muro e di tenerla sempre con sé: "La uso come motivazione".

Lo riporta fanpage.it: Il giovanissimo pilota della Mercedes ha rivelato di aver trovato nel suo motorhome Mercedes una lettera lasciatagli da Lewis Hamilton ...

Kimi Antonelli arriva a scuola in supercar: il video è virale

Riporta virgilio.it: Scorci ordinari di una mattinata qualsiasi. Poi, il dettaglio che spacca la scena: la Mercedes-AMG GT 63 S blu metallizzato di Kimi Antonelli si avvicina all’istituto con discrezione felina.

Kimi Antonelli: «Dentro il casco, fuori dal tempo»

Segnala esquire.com: Abbiamo intervistato il pilota Mercedes, nato dopo l’ultimo Gran Premio vinto da un italiano.

Kimi Antonelli in Formula 1 - baby pilota italiano con Mercedes nel 2025

E' venuto fuori dal programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto.