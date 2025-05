Kimi Antonelli ‘corre’ sul Titano | Questa è la terra dei motori L’astro nascente della Formula 1 residente a San Marino ha incontrato il governo prima del Gp di Imola

È l’astro nascente della Formula 1 e con San Marino, ’Terra di motori’, ha un rapporto speciale. Andrea Kimi Antonelli nei giorni scorsi ha incontrato i segretari di Stato allo Sport e al Lavoro, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori. Un incontro, quello con il portacolori del team Mercedes per la stagione 2025 – che risiede sul Titano, dove ha preso la patente – che "assume – spiegano dalle segreterie di Stato – un valore simbolico profondo". San Marino, patria del Gran Premio di MotoGp che annualmente catalizza l’attenzione di centinaia di migliaia di appassionati, vanta una tradizione motoristica che affonda le radici nella storia delle competizioni più prestigiose. "Questo patrimonio – spiegano dal Titano – si intreccia storicamente con la vicina Emilia-Romagna, creando un distretto motoristico unico al mondo, dove l’autodromo di Imola detiene un posto d’onore, non da ultimo per aver ospitato per decenni l’indimenticato Gran Premio di San Marino". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

