kiev raid russo a vigilia dei colloquiun morto nel kharkiv

Nella drammatica vigilia dei colloqui a Istanbul tra Ucraina e Russia, un attacco aereo con droni russi ha colpito Kupyansk, nel Kharkiv. Il bilancio, confermato dal presidente regionale Oleg Sinegubov, è di un morto e quattro feriti. L'attacco, avvenuto intorno alle 8 del mattino, evidenzia la continua escalation del conflitto.

Alla vigilia dei colloqui a Istanbul tra ucraini e russi, stamattina un attacco con droni russi ha colpito Kupyansk, nel Kharkhiv provocando un morto e quattro feriti. Lo riferisce il presidente della regione Oleg Sinegubov su Telegram. "Il nemico ha attaccato la città di Kupyansk intorno alle 8 del mattino. Una donna di 55 anni è stata uccisa. Altri quattro uomini - di 58, 49, 40 e 53 anni - sono rimasti feriti", spiega Sinegubov.

