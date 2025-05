Kiev Mosca avanza richieste inaccettabili

L'Ucraina afferma che la Russia avanza "richieste inaccettabili" per far fallire i colloqui: lo afferma una fonte diplomatica di Kiev all'Afp. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, Mosca avanza richieste inaccettabili

Kiev, Mosca avanza richieste inaccettabili

Si legge su notizie.tiscali.it: (ANSA) - ISTANBUL, 16 MAG - L'Ucraina afferma che la Russia avanza 'richieste inaccettabili' per far fallire i colloqui: lo afferma una ...

Colloqui tra Mosca e Kiev, ecco su cosa si negozia a Istanbul

Lo riporta rsi.ch: La cornice per delineare un accordo può essere riassunta nella formula “pace in cambio di territori”; una battaglia diplomatica in cui nessuno vuole uscire sconfitto, nemmeno in apparenza ...

A Kiev vertice dei 'Volenterosi': "Unità Europa-Usa, Ucraina pronta a tregua da lunedì"

Si legge su msn.com: Prima del vertice, i leader europei con il presidente ucraino e la consorte Olena Zelenska si sono recati a piazza Maidan e hanno osservato un minuto di silenzio al memoriale dedicato ai caduti, ...

Ucraina - Russia avanza nel Donetsk - Attacco Kiev con drone a Tambov

Un drone ucraino ha colpito intanto alle prime ore di oggi un deposito di prodotti petroliferi nella regione di Tambov, ha denunciato il governatore, Maksim Egorov.