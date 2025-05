Kiev | ' Da Mosca richieste irricevibili' Meloni non va al vertice con Zelensky volenterosi e Trump | ' Noi non disponibili a invio truppe'

Tensioni crescenti tra Kiev e Mosca: le richieste di dialogo di Zelensky sono considerate irricevibili da Mosca, che si dice "soddisfatta" dei colloqui. In un vertice a Tirana, assente Meloni, si confrontano leader occidentali come Macron e Trump, mentre l'Italia rifiuta l'invio di truppe. La situazione geopolitica si fa sempre più complessa.

Mosca si dice «soddisfatta» dall'esito dei colloqui: «Kiev chiede incontro Putin-Zelensky, valuteremo». A Tirana il vertice tra Zelensky, Starmer, Macron, Merz, Tusk e Trump: Meloni non c'è 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Kiev: 'Da Mosca richieste irricevibili'. Meloni non va al vertice con Zelensky, volenterosi e Trump: 'Noi non disponibili a invio truppe'

