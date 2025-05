Khan il procuratore capo della CPI contro l' Italia? Travolto da uno scandalo sessuale

Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, si trova al centro di uno scandalo sessuale che ha scosso l'istituzione. Poche ore dopo aver criticato il governo italiano sul caso Almasri, Khan ha annunciato un congedo temporaneo, in attesa di un'indagine indipendente che chiarisca le accuse mosse contro di lui.

Poche ore dopo aver attaccato il governo italiano sul caso Almasri un clamoroso scandalo sessuale travolge Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale ( CPI ). Khan ha deciso di prendersi un congedo temporaneo dalle sue funzioni in attesa della conclusione di un'indagine indipendente dell' Onu per una presunta " condotta scorretta ", come annunciato dal suo ufficio. Secondo vari media, l'indagine riguarderebbe accuse di comportamento sessuale inappropriato nei confronti di una collaboratrice, accuse che Khan ha fermamente respinto come infondate. Durante l'assenza del procuratore, la gestione dell'ufficio sarĂ affidata ai procuratori aggiunti. L'indagine era stata avviata nel novembre scorso dall'organo di vigilanza interno della CPI. Khan, di nazionalitĂ britannica, aveva chiesto l'emissione di mandati d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant e tre leader di Hamas. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Khan, il procuratore capo della CPI contro l'Italia? Travolto da uno scandalo sessuale

