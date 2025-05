Keir Starmer | Putin deve pagare per l' aggressione all' Ucraina

Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che Vladimir Putin deve affrontare le conseguenze della sua aggressione contro l'Ucraina. In un post su X, ha sottolineato il costo umano della guerra e l'importanza di rendere conto al leader russo per il suo rifiuto della pace, durante un incontro con Volodymyr Zelensky a Tirana.

"Il popolo ucraino e tanta gente nel mondo hanno pagato un prezzo per l'aggressione di (Vladimir) Putin all'Ucraina, ora deve essere lui a pagare il prezzo del rifiuto della pace". Lo afferma il premier britannico Keir Starmer sul suo profilo X a margine della riunione odierna a Tirana con Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Friederich Merz e Donald Tusk. "Io non accetto che la Russia rinvii il cessate il fuoco alle calende greche", aggiunge Starmer. "Il Regno Unito è al fianco dell'Ucraina, sempre", conclude poi rivolgendosi a Zelensky. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Keir Starmer: Putin deve pagare per l'aggressione all'Ucraina

