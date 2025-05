Keir è già in crisi | si crede Meloni

C’è un signore che si aggira per l’Europa convinto di essere Giorgia Meloni. Invece è solo Keir Starmer e, anziché il presidente del Consiglio a Roma, fa il premier al numero 10 di Downing Street, London. Un tempo, il centro del mondo. Questo signore ieri è andato a Tirana per incontrare Edi Rama, lo scorso fine settimana confermato per la quarta volta alla guida del Paese delle Aquile e annunciare che anche lui, come Giorgia vorrebbe ma i giudici italiani finora le hanno impedito, intende mandare in Albania gli immigrati illegali. Rama, che incrociando la nostra premier in occasione del suo compleanno, a gennaio scorso, le si era inginocchiato davanti regalandole un foulard e appellandola «Sua Maestà», lo ha mandato a stendere. «Ma chi ti credi di essere, la Meloni?», è stato il senso del discorso del leader albanese, quando ha spiegato che certi accordi li prende solo con l’Italia, nazione vicina certo geograficamente ma anche spiritualmente e diplomaticamente. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Keir è già in crisi: si crede Meloni

