Kate Middleton torna sui suoi passi grazie a Carolina di Monaco | dopo la svolta fallimentare

Kate Middleton torna sui suoi passi dopo una svolta comunicativa fallimentare. Inizialmente, aveva deciso di dare maggiore importanza alle sue attività piuttosto che ai suoi look. Tuttavia, ha dovuto ritornare al suo stile iconico, ispirata dal tailleur verde indossato da Carolina di Monaco. Un chiaro segnale del potere dell’immagine nel suo ruolo di duchessa.

Kate Middleton aveva deciso di cambiare modo di comunicare, dando più importanza alle sue attività che ai suoi look. Ma la svolta non è piaciuta ed è dovuta tornare sui suoi passi. La prova incontrovertibile è il tailleur verde che Carolina di Monaco sembra averle ispirato. Kate Middleton, il tailleur di Victoria Beckham segna il suo ritorno da icona di stile. Quando Kate Middleton è tornata al lavoro dopo aver terminato la chemioterapia preventiva, lo scorso settembre, aveva intenzione di cambiare il modo di vivere il suo ruolo all’interno della Monarchia. La Principessa del Galles voleva puntare più sulle sue iniziative che sui suoi look. Tanto che le sue nuove disposizioni avevano generato una sorta di polemica perché si era diffusa la falsa notizia che Kensington Palace non avrebbe più comunicato i marchi indossati da Kate. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton torna sui suoi passi grazie a Carolina di Monaco: dopo la svolta fallimentare

