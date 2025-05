Karate poker di ori per il novarese Giacomo Casazza al Campionato nazionale Agonisti Fesik

Il karate poker di Ori di Giacomo Casazza ha brillato al Campionato Nazionale Agonisti FESIK, che si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme. Con oltre 1000 partecipanti, i 4 atleti della società sportiva agratese Kenshukai Shito Ryu si sono contraddistinti in competizioni di alto livello tecnico e atletico.

Tre giorni di competizione nazionale ospitati presso il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme con più di 1000 partecipanti; in prima linea i 4 atleti agonisti della società sportiva agratese Kenshukai Shito Ryu che si sono distinti in categorie di alto livello tecnico e atletico. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Karate, poker di ori per il novarese Giacomo Casazza al Campionato nazionale Agonisti Fesik

Approfondimenti da altre fonti

Karate, poker di ori per il novarese Giacomo Casazza al Campionato nazionale Agonisti Fesik

novaratoday.it scrive: Diversi podi anche per gli altri atleti novaresi in gara: Filippo Casazza, Lorenzo Quirighetti e Davide Signorini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PlayStation partner della Nazionale Italiana di calcio

Quando ci sono in gioco le emozioni non ci sono limiti Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che elegge PlayStation a console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.