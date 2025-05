Kanye West esoterico | estetica sovrumana e provocazione mistica

Roma, 16 mag – In questi ultimi giorni l’abisso digitale è esploso. La causa? Kanye West, Ye come preferisce farsi chiamare, ha rilasciato un nuovo pezzo che rappresenta con molta probabilità una delle più grandi opere provocatorie degli ultimi decenni. Dai meandri degli algoritmi di X è emersa, dal nulla, “Nigga, Heil Hitler”. Una canzone che, già dal titolo, è tutta un programma. È inutile dire come l’indignazione e la censura siano scattati immediatamente su qualunque fronte possibile, nonostante il video musicale sulla piattaforma di Elon Musk avesse già raggiunto milioni di visualizzazioni. Ma l’obbiettivo di Ye è stato raggiunto. L’attacco diretto alla società contemporanea, tra follia e marketing, aveva già colpito nel profondo. Un Nietzsche 2.0 dell’hip-hop. La figura di Kanye West ha subito negli ultimi anni una metamorfosi del tutto particolare. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it

