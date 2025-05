Kalulu Juventus arrivano conferme sul riscatto dal Milan | ecco la decisione del club bianconero Cifre e dettagli

Kalulu Juventus, arrivano conferme sul riscatto. Le cifre dell’affare col Milan: tutti gli aggiornamenti di mercato. La Juventus, in vista della prossima stagione, ha già deciso il futuro di Pierre Kalulu. Arrivano solo conferme sul difensore bianconero: il club eserciterà il riscatto dal Milan per l’acquisto a titolo definitivo. A confermare tutto è anche Matteo Moretti di Relevo: Kalulu verrà riscattato per 14 milioni di euro dopo i 3 versati per il prestito oneroso. Il difensore francese diventerà a tutti gli effetti un calciatore bianconero. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

