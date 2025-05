Juventus Next Gen verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza ecco chi si è allenato in Prima squadra Tutti i nomi

di Marco Baridon Juventus Next Gen, salirà qualche giovane per Juve Udinese? Ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi. Salirà qualche giovane della Juventus Next Gen per contrastare l’emergenza – soprattutto difensiva – di Juve Udinese? Igor Tudor, nella conferenza stampa dell’antivigilia, ha risposto così: «Vediamo, siccome siamo pochi vediamo di portare uno o due giocatori». Ma chi potrebbe salire? Diamo uno sguardo a quanto accaduto in questi giorni alla Continassa. Nell’allenamento di ieri sono stati aggregati in Prima squadra i difensori Gil Puche, Turicchia e Puczka, il centrocampista Macca e l’esterno Cudrig. Oggi, invece, solamente Gil e Turicchia: da capire, dopo la rifinitura di domani alla vigilia, se sarà confermata la presenza di qualche baby nel match dell’Allianz Stadium. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

